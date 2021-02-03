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  1. Політика

Блокування каналів: США зробили важливу заяву

3 лютого, 16:30

Віталій Семченко Віталій Семченко

Сполучені Штати підтримали введення санкцій

США підтримали рішення України заблокувати телеканали "112", NewsOne і ZIK через загрозу національній безпеці.

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Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба американського посольства в Києві.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інфовійні проти суверенних держав", – сказано в повідомленні.

Що сталося?

Увечері 2 лютого президент Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону на користування радіочастотним ресурсом України.

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За словами глави держави, це було важке рішення, проте канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що рішення РНБО давно зріло в суспільстві і серед медіаспівтовариства. Проти нього виступив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. На його думку, санкції можна вводити тільки в разі, якщо немає іншого законного способу покарання.

Детальніше про введення санкцій проти трьох українських телеканалів – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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США санкції 112 NewsOne ZIK
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