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Блокировка каналов: США сделали важное заявление

3 февраля, 16:30

Виталий Семченко Виталий Семченко

Соединенные Штаты поддержали введение санкций

США поддержали решение Украины заблокировать телеканалы "112", NewsOne и ZIK из-за угрозы национальной безопасности.

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Соответсвующее сообщение опубликовала пресс-служба американского посольства в Киеве.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной на защиту суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", – сказано в сообщении.

Что произошло?

Вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

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По словам главы государства, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

Министр культуры Александр Ткаченко считает, что решение СНБО давно зрело в обществе и среди медиасообщества. Против выступил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его мнению, санкции можно вводить только в случае, если нет другого законного способа наказания.

Подробнее о введении санкций против трех украинских телеканалов – читайте в материале "Сегодня".

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США санкции 112 NewsOne ZIK
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