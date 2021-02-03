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  1. Політика

Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалів

3 лютого, 10:12

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міністр культури Ткаченко, навпаки, впевнений, що санкції були необхідні

Спікер Верховної Ради Разумков заявив, що санкції можна вводити, тільки якщо немає іншого законного способу покарання. Саме тому він на засіданні РНБО не підтримав рішення ввести санкції стосовно Тараса Козака та його телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

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Про це заявив сам Разумков, пише "Бабель".

"Я утримався. Санкції добрі там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут усе не на місці. І до каналів санкції – це погано. Незважаючи на те, чиї вони", – сказав Разумков.

А от міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко так не вважає. За його словами, це виняток, і питання введення обмежень назріло давно.

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Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалів

"Цей кейс є винятковим, але вчасним... Рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність", заявив Ткаченко.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій та заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.

Вже не вперше деякі з цих каналів втрачають ліцензію. Наприклад, у 2019 році "112" тимчасово позбавляли ліцензії за рішенням Нацради з телерадіомовлення.

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телеканали РНБО санкції 112 міністр культури канали Олександр Ткаченко NewsOne Дмитрий Разумков ZIK
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