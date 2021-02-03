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  1. Політика

"Це важке рішення": Зеленський вперше відреагував на блокування каналів

3 лютого, 11:03

Віталій Семченко Віталій Семченко

Президент назвав санкції боротьбою за правду і незалежність

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував блокування телеканалів "112", NewsOne, ZIK.

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Відповідне повідомлення глава держави опублікував у себе в Twitter.

За його словами, це було важке рішення, проте канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

"Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до Євросоюзу та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", – зазначив Зеленський.

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Що відбувається?

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Увечері 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону на користування радіочастотним ресурсом України.

Це не перший раз, коли українські телеканали втрачають ліцензію. У 2019 році "112" тимчасово позбувся права на мовлення за рішенням Нацради з телерадіомовлення.

За словами міністра культури Олександра Ткаченко, рішення РНБО давно зріло в суспільстві й серед медіаспільноти. Проти введення санкцій виступив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. На його думку, санкції можна вводити тільки в разі, якщо немає іншого законного способу покарання.

Докладніше про введення санкцій проти трьох українських телеканалів читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Володимир Зеленський блокування канали
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