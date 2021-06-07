"Безпека України не продається": головне з інтерв'ю Зеленського про Байдена і Путіна

Зеленський, Байден і Путін. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський розчарований діями США щодо російського "Північного потоку – 2", зволіканням НАТО щодо членства України, але розраховує на зустріч з американським лідером Джо Байденом. Пропонуємо вашій увазі головне з інтерв'ю американському виданню Axios.

Реклама

Дуже здивований рішенням Байдена відмовитися від санкцій проти "Північного потоку – 2"

"Якщо чесно, ми були дуже здивовані... Це справжня зброя, і я відкрито кажу про це. Зброя в руках РФ, і це не дуже зрозуміло, я безумовно не очікував, що боєприпаси до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США... Це рішення, на жаль, безумовно не направлено на підтримку України.

Байден відмовився від санкцій проти управителя "Північного потоку – 2" / Фото: REUTERS/Leah Millis, Reuters/Maxim Shemetov

Реклама

Зеленський вважає, що завдяки транзиту газу через Україну Росія зобов'язана розмовляти з Києвом і Європою за одним столом, але після запуску СП-2 в України вже не буде цього важеля впливу.

Байден може допомогти Україні впоратися з Путіним, але надія тане

"Я вірю, що він, розуміє ситуацію глибше, ніж будь-який дипломат у США. Також він добре знає Росію, він добре знає Україну, і він прекрасно знає особисто президента Путіна... Висновки будуть, в це хочеться вірити. Я хотів би ще раз наголосити, що я все ще вірю, хоча останнім часом всі ті дії, які ми щойно обговорювали (про відмову від санкцій проти СП-2. – Ред.)... Я не знаю, вони послаблюють впевненість...".

Зеленський порівняв Байдена з Майклом Джорданом

Президент України назвав Джордана улюбленим баскетболістом і провів паралель з політикою Байдена.

Реклама

"У нього (Джордана) було безліч секретних прийомів, щоб змусити свого супротивника розслабитися і нав'язати йому свою власну тактику, вселяючи помилкове відчуття близької перемоги. А потім Джордан кардинально змінить свою тактику і здобуде перемогу в самий останній момент. Це було частиною його тактики. Тому я все-таки вірю, що Байден – це Джордан в політиці. Я думаю, що його останній триочковий ще не потрапив у сітку...".

Зеленський готовий зустрітися з Байденом

Зеленський говорить, що адміністрація президента США не консультувалася з Києвом перед переговорами з Путіним. Він упевнений, що Україна краще розуміє Росію і чого від неї можна очікувати.

Реклама

"Я вважаю, що такі консультації повинні відбуватися під час особистіої зустрічі, тому що багато речей просто неможливо обговорити по телефону... Я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі до його зустрічі (з Путіним. – Ред.). Однак подивимося, чим все закінчиться. Я впевнений, що якийсь контакт між нами в тій чи іншій формі цілком можливий".

Зеленський розкритикував НАТО – з членством України зволікати не можна

"Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас в якості члена, то марно дивитися в бінокль в якесь далеке майбутнє і обговорювати це майбутнє. Проблема повинна бути вирішена негайно. Ми знаходимося в небезпеці прямо зараз, наша незалежність прямо зараз під загрозою, і саме зараз нам потрібна допомога".

Путін підтягнув війська до України. Яка реальна мета Кремля?

/ Фото: kremlin.ru

"Ми розуміємо, що це більше схоже на серйозний психологічний тиск: показати, хто тут господар, хто контролює кордон. Отже, якщо щось "не так" іде з Заходу з точки зору політики, то "ми завжди готові" (до ескалації. – Ред.). У цьому вся ця ситуація".

Чого Зеленський чекає від Байдена

"Я хотів би вийти на новий рівень відносин з США. Я хотів би мати прозорість, розуміння щодо Плану дій щодо членства, щодо енергетичної безпеки України, щодо допомоги в поверненні наших територій і захисту нашого суверенітету... Нам потрібні не гроші – безпека нашої країни не продається. Я хочу, щоб ми розуміли один одного, з конкретними кроками і точними термінами".

Як повідомляли новини "Сьогодні", американським ЗМІ стало відомо, що Зеленського не запросили до Байдена через скандал у "Нафтогазі".