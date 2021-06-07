Зеленський готовий зустрітися з Байденом раніше Путіна

Президент зазначив, що готовий захищати Україну в будь-який момент і обговорити всі деталі до зустрічі Байдена з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою США Джо Байденом перед його зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Про це глава держави заявив в інтерв'ю Axios.

"Я сам готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, я готовий зустрітися з ним і обговорити всі деталі до його зустрічі (з Путіним. – Ред.)", – сказав президент.

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Також Зеленський назвав Байдена Майклом Джорданом у політиці. Глава країни сподівається, що зможе врятувати Україну в проблемі з "Північним потоком – 2", а також відстояти її суверенітет і цілісність.

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Нагадаємо, що Зеленський підтримує плани президентів США і Росії зустрітися, але не надто задоволений, що вони будуть обговорювати Україну без України.

Також ми писали, що зустріч президентів Росії і США – це добре для України, оскільки це дозволяє утримувати господаря Кремля за столом переговорів і говорити йому про позицію Заходу щодо українського питання.

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