Зеленського не запросили до Байдена через скандал в "Нафтогазі" – ЗМІ

Зеленського хотіли покликати в США, але передумали / Фото: Reuters, Сьогодні, REUTERS/Gleb Garanich

Президента України Володимира Зеленського не запросили до Вашингтона перед зустріччю президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна через скандал зі зміною керівництва "Нафтогазу України". Зустріч Байдена і Путіна призначена на 16 червня.

Реклама

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерело в адміністрації президента США.

За даними видання, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського перед самітом Байдена з Путіним. Але в адміністрації президента США відмовилися розвивати ідею зустрічі "через рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз".

Читайте також: Зустріч Байдена з Путіним – що обговорять президенти і чого чекати Україні

У Білому домі, за словами джерела, це рішення викликало стурбованість, що Зеленський "робить крок назад в зусиллях по боротьбі з корупцією".

В тренді Режим Лукашенка і санкції проти нардепів – які питання обговорять на засіданні РНБО

Реклама

Нагадаємо, в кінці квітня Кабінет міністрів раптово звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. На зміну керівництва компанії в обхід наглядової ради негативно відреагували в ЄС і США. Але в українському уряді запевняють, що для західних партнерів країни "прізвища нічого не значать" і їх головна умова – збереження робочого курсу компанії.

Також в Білому домі заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий. В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатиме поразку американської дипломатії.

А в ЄС спростували заяви Путіна, що Росія нібито добудувала першу нитку "Північного потоку – 2" всупереч санкціям і обмеженням: