Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВС

За словами заступника міністра, про відставку почали говорити, ще коли Аваков тільки став главою МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спростував можливу відставку Арсена Авакова з поста глави МВС.

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Про це він сказав під час пресконференції.

"Чутки про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова почалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення", – заявив Геращенко.

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Також він додав, що Аваков продовжує виконувати свої обов'язки відповідно до законів країни, і пропрацює міністр стільки, скільки йому відведено "долею, президентом, Верховною Радою і прем'єр-міністром".

Нагадаємо, раніше сам Арсен Аваков назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.