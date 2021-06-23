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Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВС

23 червня 2021 20:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

За словами заступника міністра, про відставку почали говорити, ще коли Аваков тільки став главою МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спростував можливу відставку Арсена Авакова з поста глави МВС.

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Про це він сказав під час пресконференції.

"Чутки про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова почалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення", – заявив Геращенко.

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Також він додав, що Аваков продовжує виконувати свої обов'язки відповідно до законів країни, і пропрацює міністр стільки, скільки йому відведено "долею, президентом, Верховною Радою і прем'єр-міністром".

Нагадаємо, раніше сам Арсен Аваков назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

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