У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці

У "Слузі народу" підтвердили, що президент розглядає можливість відставки міністра внутрішніх справ України

З початком наступної парламентської сесії в Офісі президента, можливо, спробують звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Про це повідомляє Новое время.

Неназвані народні депутати з фракції "Слуга народу" стверджують, що доля глави МВС може вирішитися вже у вересні, проте наразі остаточного рішення з цього приводу не прийняли.

"До осені вони спробують прибрати Авакова. Схоже, президент уже відчув, що може і сам всім керувати", – каже одне з джерел.

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Зі звільненням Авакова зникне і єдина противага Зеленському в країні, що дасть змогу ОПУ стати єдиним органом прийняття політичних рішень в Україні.

Інше джерело підтвердило, що на Банковій дійсно обговорюють подальше перебування Авакова в кріслі міністра, але остаточного рішення президент Володимир Зеленський не прийняв.

Нагадаємо, на цьому тижні глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив у тому, що до осені перестановок в уряді не планується.

Раніше сам Арсен Аваков назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: