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Аваков уходит? Геращенко ответил на слухи об отставке главы МВД

23 июня 2021 20:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

По словам замминистра, об отставке начали говорить, еще когда Аваков только стал главой МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опроверг возможную отставку Арсена Авакова с поста главы МВД.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Слухи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова начались 22 февраля 2014 года – за день до назначения", - заявил Геращенко.

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Также он добавил, что Аваков продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с законами страны, и проработает министр столько, сколько ему отведено "судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром".

Напомним, ранее сам Арсен Аваков назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.

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