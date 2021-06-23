Аваков уходит? Геращенко ответил на слухи об отставке главы МВД

По словам замминистра, об отставке начали говорить, еще когда Аваков только стал главой МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опроверг возможную отставку Арсена Авакова с поста главы МВД.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Слухи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова начались 22 февраля 2014 года – за день до назначения", - заявил Геращенко.

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Также он добавил, что Аваков продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с законами страны, и проработает министр столько, сколько ему отведено "судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром".

Напомним, ранее сам Арсен Аваков назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.