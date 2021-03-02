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Справа у внутрішньому світі: Аваков назвав умову своєї відставки

2 березня, 11:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Все залежить від рішень президента Зеленського, сказав Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав умову своєї відставки.

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В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він сказав, що рішення президента Володимира Зеленського повинні бути сумісні з його внутрішнім світом.

За його словами, він часто веде дискусії з президентом, але Зеленський завжди вислуховує іншу позицію і не завжди відразу ухвалює рішення.

"У всіх головних рішеннях, які ухваляє Зеленський, – мені це підходить. Тому що якби він приймав рішення, які несумісні з моїм внутрішнім світом, я б сказав: "Вибачте, я пішов у відставку". А ті деталі, про які ми сперечаємося або які піддаються дискусії, а потім він ухвалює рішення, – це допустима процедура плюралізму", – сказав Аваков.

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Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав свою роботу важкою, але зізнався, що він приймає всі складнощі, з якими змушений стикатися на займаній посаді.

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Також раніше Арсен Аваков також розповів про власні прем'єрські амбіції і сказав, чи пропонував президент Зеленський зайняти йому крісло глави уряду.

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інтерв'ю МВС Арсен Аваков Володимир Зеленський
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