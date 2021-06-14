Русский
$ 27,04
32,79
  1. Влада

"Цю відставку обговорюють все життя": Корнієнко про "звільнення" Авакова

14 червня 2021 10:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Слузі народу оцінили роботу уряду Шмигаля і розповіли, чи будуть нові відставки в Кабміні

У Кабінеті міністрів до осені точно не планується ніяких перестановок, у тому числі і відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Реклама

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, нові міністри інфраструктури та енергетики відразу активно включилися в роботу. Він розповів, чи задоволений роботою в цілому уряду Шмигаля.

"До Кабміну завжди є питання, тому що це орган, який працює 24/7. Щось встигають, щось – ні. Вдалося стабілізувати економічну та епідемічну ситуацію. Ми посилили Кабмін останніми призначеннями, люди можуть побачити, як працює новий міністр (охорони здоров'я) Ляшко, що відбувається вакцинація", – сказав Корнієнко.

Читайте також: "Не буде ніякої відставки": Фесенко пояснив, чому Рада не звільнить Авакова

Реклама

Також головний "слуга народу" прокоментував чутки можливої відставки Авакова

Не пропусти!
Який матч, які емоції! Україна стартувала на Євро: репортаж з Амстердама
В Амстердам на матч Нідерланди - Україна прехал наші фанати з усієї Європи

"Мені здається, що цю відставку обговорюють все життя. Я поки не бачу конкретних ініціатив, зареєстрованих у парламенті. Хіба що постанова "Голосу", але вона вже є давно", – сказав політик.

На питання, чи "світить" комусь із нинішніх міністрів відставка, Корнієнко відповів: "Давайте до осені вже без колотнеч. Ми з Арахамією пообіцяли, що до осені буде все спокійно".

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні давно багато хто задається питанням – коли звільнять голову МВС. Однак поки з цим ніхто не поспішає. Так, наприклад, президент Володимир Зеленський назвав головне завдання Авакова на посаді глави відомства.

Своєю чергою сам Аваков назвав умову своєї відставки.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

А як же Україна? Путін назвав головні очікування від зустрічі з Байденом
А як же Україна? Путін назвав головні очікування від зустрічі з БайденомВлада
Добкін назвав ідіотами барменів, які безкоштовно наливали пиво за голи у ворота Росії
Добкін назвав ідіотами барменів, які безкоштовно наливали пиво за голи у ворота РосіїВлада
"Говорив єресь": Саакашвілі порівняв зустрічі Трампа і Байдена з ПутінимВлада
Зеленський: Прапор України з'явиться на Донбасі і в Криму
Зеленський: Прапор України з'явиться на Донбасі і в КримуВлада
Добкін публічно підтримав Росію в матчі з Бельгією
Добкін публічно підтримав Росію в матчі з БельгієюВлада
Чи підтримає
Чи підтримає "Слуга народу" другий президентський термін Зеленського? Корнієнко дав відповідьВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти