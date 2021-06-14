"Цю відставку обговорюють все життя": Корнієнко про "звільнення" Авакова

У Слузі народу оцінили роботу уряду Шмигаля і розповіли, чи будуть нові відставки в Кабміні

У Кабінеті міністрів до осені точно не планується ніяких перестановок, у тому числі і відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, нові міністри інфраструктури та енергетики відразу активно включилися в роботу. Він розповів, чи задоволений роботою в цілому уряду Шмигаля.

"До Кабміну завжди є питання, тому що це орган, який працює 24/7. Щось встигають, щось – ні. Вдалося стабілізувати економічну та епідемічну ситуацію. Ми посилили Кабмін останніми призначеннями, люди можуть побачити, як працює новий міністр (охорони здоров'я) Ляшко, що відбувається вакцинація", – сказав Корнієнко.

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Також головний "слуга народу" прокоментував чутки можливої відставки Авакова

"Мені здається, що цю відставку обговорюють все життя. Я поки не бачу конкретних ініціатив, зареєстрованих у парламенті. Хіба що постанова "Голосу", але вона вже є давно", – сказав політик.

На питання, чи "світить" комусь із нинішніх міністрів відставка, Корнієнко відповів: "Давайте до осені вже без колотнеч. Ми з Арахамією пообіцяли, що до осені буде все спокійно".

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні давно багато хто задається питанням – коли звільнять голову МВС. Однак поки з цим ніхто не поспішає. Так, наприклад, президент Володимир Зеленський назвав головне завдання Авакова на посаді глави відомства.

Своєю чергою сам Аваков назвав умову своєї відставки.