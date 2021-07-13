Аваков подав у відставку – перше фото після гучної заяви

Глава МВС Арсен Аваков подав у відставку. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 13 липня.

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"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України" Про Кабінет Міністрів України "подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної роботи! Дякую кожному офіцерові, рядовому і службовцю! Маю честь!" – написав глава МВС.

Аваков також опублікував фото з піднятим догори великим пальцем. Однак на зображенні його рука знаходиться під таким кутом, що не зовсім зрозуміло, що саме він показує: жест "все добре" або проводить пальцем по горлу, нібито погрожуючи комусь.

Арсен Аваков показав перше фото після заяви про відставку. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

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Раніше Арсен Аваков опублікував копію своєї заяви про відставку .

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України" Про Кабінет Міністрів України "подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної роботи" , – йдеться в тексті документа.

Заява Авакова про відставку. Фото: Facebook.com/arsen.avakov.1

Нагадаємо, в червні глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив у тому, що до осені перестановок в уряді не планується, в тому числі не планувалася і відставка Авакова. Пізніше вже заступник голови МВС Антон Геращенко відзначав, що чутки про відставку міністра внутрішніх справ розпочалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення. Також в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито у Зеленського хочуть звільнити Авакова .

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Сам же глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

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