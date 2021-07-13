Аваков подал в отставку – первое фото после громкого заявления

Глава МВД Арсен Аваков подал в отставку. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 13 июля.

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"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы! Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему! Имею честь!" – написал глава МВД.

Аваков также опубликовал фото с поднятым вверх большим пальцем. Однако на изображении его рука находится под таким углом, что не совсем понятно, что именно он показывает: жест "все хорошо" или проводит пальцем по горлу, якобы угрожая кому-то.

Арсен Аваков опубликовал первое фото после заявления об отставке. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

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Ранее Арсен Аваков опубликовал копию своего заявления об отставке.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы", – говорится в тексте документа.

Заявления Авакова об отставке. Фото: Facebook.com/arsen.avakov.1

Напомним, в июне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил в том, что до осени перестановок в правительстве не планируется, в том числе не планировалась и отставка Авакова. Позже уже замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что слухи об отставке министра внутренних дел начались 22 февраля 2014 года – за день до назначения. Также в СМИ появилась информация, что якобы у Зеленского хотят уволить Авакова.

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Сам же глава МВД ранее назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности