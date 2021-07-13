Арсен Аваков подав у відставку – заява

Аваков подав у відставку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної праці", – заявив Арсен Аваков.

Читайте також: У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці

Реклама

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 липня, нібито має відбутися засідання фракції "Слуга народу" – розглядатимуть кадрові питання уряду, зокрема, в список на розгляд включений і питання стосовно голови МВС Арсена Авакова. На засіданні очікують і президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, сам Арсен Аваков назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці