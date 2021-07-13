Русский
$ 27,29
32,35
  1. Влада

Арсен Аваков подав у відставку – заява

13 липня 2021 18:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Міністр подякував команді МВС за роки спільної роботи

Аваков подав у відставку

Аваков подав у відставку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної праці", – заявив Арсен Аваков.

Не пропусти!
В тренді
Аваков може стати новим прем'єром – нардеп
Арсен Аваков

Читайте також: У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці

Реклама

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 липня, нібито має відбутися засідання фракції "Слуга народу" – розглядатимуть кадрові питання уряду, зокрема, в список на розгляд включений і питання стосовно голови МВС Арсена Авакова. На засіданні очікують і президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, сам Арсен Аваков назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із Зеленським
Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із ЗеленськимВлада
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником Меркель
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником МеркельВлада
"Росія була пограбована". Путін назвав Україну "дітищем СРСР"Влада
"Не по-братськи так чинити": Зеленський відреагував на статтю ПутінаВлада
Чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги Мендель
Чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги МендельВлада
Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питання
Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питанняВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти