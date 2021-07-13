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Аваков може стати новим прем'єром – нардеп

13 липня 2021 18:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Народний депутат Михайло Цимбалюк прогнозує голові МВС кар'єрний ріст

Арсен Аваков

Арсен Аваков / Фото: Пресс-служба МВД

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який сьогодні подав у відставку, може в подальшому зайняти пост глави уряду.

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Про це в ефірі "Україна 24" сказав народний депутат Михайло Цимбалюк.

"Аваков за своїм впливом і потенціалом – готовий прем'єр-міністр України. Я думаю, що саме на цю посаду його рекомендуватимуть", – сказав він.

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За даними ЗМІ, сьогодні, 13 липня, має відбутися засідання фракції "Слуга народу" – розглядатимуть кадрові питання уряду, зокрема, в список на розгляд включений і питання стосовно голови МВС Арсена Авакова. На засіданні очікують і президента Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, сам Арсен Аваков назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

Арсен Аваков займав пост глави МВС України з 27 лютого 2014 року. До цього він був народним депутатом України VII і VIII скликань, раніше займав пост глави Харківської обласної державної адміністрації (з 2005 по 2010 роки). Арсен Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні в 2014 році і не втратили своєї посади.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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