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Аваков может стать новым премьером – нардеп

13 июля 2021 18:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Народный депутат Михаил Цимбалюк прогнозирует главе МВД карьерный рост

Арсен Аваков

Арсен Аваков / Фото: Пресс-служба МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который сегодня подал в отставку, может в дальнейшем занять пост главы правительства.

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Об этом в эфире "Украина 24" сказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

"Аваков по своему влиянию и потенциалу – готовый премьер-министр Украины. Я думаю, что именно на эту должность его будут рекомендовать", – сказал он.

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Аваков может стать новым премьером – нардеп
Арсен Аваков

По данным СМИ, сегодня, 13 июля, должно состояться заседание фракции "Слуга народа" – будут рассматривать кадровые вопросы правительства, в частности, в список на рассмотрение включен и вопрос в отношении главы МВД Арсена Авакова. На заседании ожидают и президента Владимира Зеленского.

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Напомним, сам Арсен Аваков назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.

Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года. До этого он был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, ранее занимал пост главы Харьковской областной государственной администрации (с 2005 по 2010 годы). Арсен Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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