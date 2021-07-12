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Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питання

12 липня, 10:47

Сергій Мартинець

Гончаренко повідомив, що позапланове засідання відбудеться у вівторок – особливо виділяється одне дуже популярне питання

Зеленський в Раді підніме важливі питання. Колаж: "Сьогодні"

Верховна Рада готується до останнього пленарного тижня на цій сесії. Крім планової роботи, депутати 13 липня проведуть позачергове засідання, яке скликав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

"Завтра скликається позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Зеленського, на якому буде розглядатися легалізація медичного канабісу", – написав він.

На порядку денному позачергового засідання будуть лише п'ять питань:

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський забракував ухвалений парламентом закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і повернув документ до Ради зі своїми пропозиціями.

Також ми писали, що до Ради внесли не той проєкт Герба України. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що останній конкурс на ескіз герба "був фолом останньої надії" від Мінкульту.

Дивіться у нашому сюжеті, як депутати хочуть брати більше грошей з мобільних операторів:

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Верховна Рада Володимир Зеленський Олексій Гончаренко позачергове засідання

Джерело: Сьогодні

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