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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: на кону марихуана и еще 4 вопроса

12 июля, 10:47

Сергей Мартынец

Гончаренко сообщил, что внеплановое заседание состоится во вторник – особенно выделяется один очень популярный вопрос

Зеленский в Раде / Фото: Reuters

Верховная Рада готовится к последней пленарной неделе на этой сессии. Помимо плановой работы, депутаты 13 июля проведут внеочередное заседание, которое созвал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

"Завтра созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса", – написал он.

На повестке внеочередного заседания будут лишь пять вопросов:

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский забраковал принятый парламентом закон о Высшей квалификационной комиссии судей и вернул документ в Раду со своими предложениями.

Также ми писали, что в Раду внесли не тот проект Герба Украины. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что последний конкурс на эскиз герба "был фолом последней надежды" от Минкульта.

Смотрите в нашем сюжете, как депутаты хотят брать больше денег с мобильных операторов:

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Верховная Рада Владимир Зеленский Алексей Гончаренко внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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