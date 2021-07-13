Зеленський розширив військовий кабінет РНБО: хто увійшов

Президент новим указом додав до військового кабінету ще кілька представників Кабміну і ОП

Засідання РНБО і Володимир Зеленський / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розширив склад військового кабінету Ради національної безпеки і оборони, ввівши в нього віце-прем'єрів та заступників голови Офісу президента і секретаря РНБО.

Відповідний указ № 289/2021 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Внести до Положення про Військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2015 № 139, зміну", – йдеться в документі.

Так, згідно з указом від 13 липня, до складу військового кабінету РНБО тепер додатково увійдуть:

віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій,

віце-прем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості,

заступник керівника Офісу президента, до відання якого віднесені питання національної безпеки і оборони,

перші заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте також: Санкції проти Медведчука послабили? У РНБО відповіли на чутки

Реклама

До складу військового кабінету РНБО також входять прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ, міністр оборони, глава СБУ, начальник Генштабу Збройних сил, голова Держприкордонслужби, командувач Нацгвардії, глава Офісу президента, а також за згодою голова Верховної Ради.

Військовий кабінет – робочий орган РНБО, створений 18 лютого 2015 року, основні завдання якого: визначення потреб в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних та інших ресурсах, а також потреб у військовій допомозі Україні від іноземних держав і міжнародних організацій.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський, пояснюючи, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою РНБО, заявив, що Рада є його "зброєю".

Ми також писали, що Рада національної безпеки і оборони планує нове засідання найближчим часом.