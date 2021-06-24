Зеленський: РНБО – один з видів моєї зброї

Президент заявив, що "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження"

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.

Реклама

Про це він розповів в інтерв'ю на каналі "1+1".

Глава держави, зокрема, заявив, що знайшов швидкий інструмент для змін у країні і назвав РНБО своєю зброєю.

"Ми прийшли змінювати країну, давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, вся влада, вся моя зброя, РНБО – це один із цих видів зброї, і я її застосовую", – сказав президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження".

Реклама

"Якщо я по ходу життя політичного розумію, що я маю швидкий інструмент, швидку зброю і я втомлений домовлятися з тими чи іншими... якщо я повинен з усіма домовлятися – мене це, чесно кажучи, не влаштовуює. Я зовсім інша людина, я вважаю, що будь-яка людина у нас свободна, незважаючи на рівень, на партію, на фінанси – вона має отримати одне попередження, цього достатньо", – заявив президент.