Зеленский расширил военный кабинет СНБО: кто вошел

Президент новым указом добавил в военный кабинет еще несколько представителей Кабмина и ОП

Заседание СНБО и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, введя в него вице-премьеров и заместители главы Офиса президента и секретаря СНБО.

Соответствующий указ № 289/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

"Внести в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 12 марта 2015 № 139, изменение", - говорится в документе.

Так, согласно указу от 13 июля, в состав военного кабинета СНБО теперь дополнительно войдут:

вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности,

замруководителя Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны,

первые заместители секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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В состав военного кабинета СНБО также входят премьер-министр, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр обороны, глава СБУ, начальник Генштаба Вооруженных сил, председатель Госпогранслужбы, командующий Нацгвардией, глава Офиса президента, а также по согласию спикер Верховной Рады.

Военный кабинет – рабочий орган СНБО, созданный 18 февраля 2015, основные задачи которого: определение потребностей в личном составе, вооружении, военной технике, материально-технических, энергетических, финансовых, информационных и других ресурсах, а также потребностей в военной помощи Украине от иностранных государств и международных организаций.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский, объясняя, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью СНБО, заявил, что Совет является его "оружием".

Мы также писали, что Совет национальной безопасности и обороны планирует новое заседание в ближайшее время.