Нове засідання РНБО збереться найближчим часом

ЗМІ писали, що РНБО може зібратися і 9 липня, але в ОП спростували цю інформацію

Поки не відомо, які питання розглядатимуть на засіданні. / Фото: Офис Президента Украины

Рада національної безпеки і оборони планує нове засідання найближчим часом.

Деякі ЗМІ повідомляли, що Рада може зібратися вже сьогодні, 9 липня, проте радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі сайту "Сьогодні" спростував цю інформацію.

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За словами Подоляка, РНБО планує провести засідання наступного тижня. Порядок денний радник Зеленського не розкриває.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює у життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.

Крім того, у червні РНБО провела чергове засідання, розглянувши чотири основні питання, які стосуються оборонної сфери, санкцій та використання природних надр. "Сьогодні" зібрали все, що відомо про рішення.

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