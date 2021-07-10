Санкції проти Медведчука послабили? У РНБО відповіли на чутки

Секретар РНБО назвав свідомою дезінформацією чутки про часткове скасування санкцій проти нардепа

Санкції проти Медведчука ніхто не скасовував. Колаж "Сьогодні"

Санкції, які у лютому Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела проти нардепа Віктора Медведчука, діють у повному обсязі. Інформація ЗМІ про те, нібито Медведчуку вже все дозволено – брехня, кажуть у РНБО.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook.

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"Інформацію, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно Медведчука та його активів або те що "санкції не працюють" – свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства і не відповідає дійсності", – написав Данілов.

Крім того, секретар РНБО спростував чутки про те, нібито комерційна структура купила мережу автозаправних станцій Медведчука.

"Також хочу дати пораду окремим політичним суб’єктам, зокрема народним депутатам, – не намагатися "порішати" у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення", – додав він.

Нагадаємо, раніше журналісти дізналися, що Медведчук, судячи з усього, сховав від санкцій свою найдорожчу яхту Royal Romance (близько 200 мільйонів доларів), нібито переписавши на нового власника.

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Також ми писали, що Печерський районний суд Києва на засіданні 9 липня продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для підозрюваного у зраді народного депутата Віктора Медведчука.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком