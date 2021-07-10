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Санкції проти Медведчука послабили? У РНБО відповіли на чутки

10 липня 2021 15:48

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Секретар РНБО назвав свідомою дезінформацією чутки про часткове скасування санкцій проти нардепа

Санкції проти Медведчука ніхто не скасовував. Колаж "Сьогодні"

Санкції проти Медведчука ніхто не скасовував. Колаж "Сьогодні"

Санкції, які у лютому Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела проти нардепа Віктора Медведчука, діють у повному обсязі. Інформація ЗМІ про те, нібито Медведчуку вже все дозволено – брехня, кажуть у РНБО.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook.

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"Інформацію, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно Медведчука та його активів або те що "санкції не працюють" – свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства і не відповідає дійсності", – написав Данілов.

Крім того, секретар РНБО спростував чутки про те, нібито комерційна структура купила мережу автозаправних станцій Медведчука.

"Також хочу дати пораду окремим політичним суб’єктам, зокрема народним депутатам, – не намагатися "порішати" у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення", – додав він.

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Нагадаємо, раніше журналісти дізналися, що Медведчук, судячи з усього, сховав від санкцій свою найдорожчу яхту Royal Romance (близько 200 мільйонів доларів), нібито переписавши на нового власника.

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Також ми писали, що Печерський районний суд Києва на засіданні 9 липня продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для підозрюваного у зраді народного депутата Віктора Медведчука.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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