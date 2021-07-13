"Від нього втомилися і він втомився" – екс-міністр МВС про причини відставки Авакова

Колишній міністр вважає, що нинішній глава МВС не виправдав надії, тому і йде у відставку

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

У відставці міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не варто шукати глибоку інтригу, каже ексміністр МВС в коментарі "Сьогодні". Свого прізвища просить не називати.

"Аваков – сам. Від нього втомилися і він втомився. Не виправдав надії. Не побудував гідне МВС за американським зразком. Занадто багато нарікань", – каже ексміністр.

Раніше в коментарі "Сьогодні" депутат від фракції СН Ірина Верещук також зазначила:

"Пам'ятаєте, на самому початку ми голосували за призначення Авакова під президентські гарантії? Тоді Зеленський сказав, що якщо міністр не впорається – він сам відправить його у відставку. Ймовірно, так і сталося. Не виключено, що після бесіди з главою держави Аваков сам (на відміну від Степанова) написав заяву. Втім, це виключно моя версія", – сказала Верещук.

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Також джерела "Сьогодні" звертають увагу на те, що заяву про відставку Аваков написав невдовзі після зустрічі з нещодавно призначеним послом США Джорджем Кентом. Для Кента це була перша зустріч з представником влади в Україні. Для Авакова вона стала останньою.

Раніше опитані нами високопоставлені співробітники центрального апарату МВС кажуть, що в заяві Авакова криється інтрига.

"Сьогоднішня заява може виявитися маневром у розрахунку на те, що Рада не проголосує за відставку і позиції міністра зміцняться ще сильніше", – розповіли нам найближчі підлеглі міністра.

Як повідомляв "Сьогодні", 13 липняАрсен Аваков написав заяву про відставку.

Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з 2014 року. Це єдиний міністр, який зберіг своє місце при двох президентах – Порошенку і Зеленському. І пережив трьох прем'єрів – Яценюка, Гройсмана і Гончарука.

У МВС Авакова називають сильним керівником, досвідченим управлінцем. Головною заслугою Авакова часто називають те, що поліція залишилася осторонь від політики під час президентських виборів у 2019 році. Фактично, Аваков не підтримував ні Зеленського, ні Порошенка, а поліція перешкоджала фальсифікаціям.

Однак при Авакові проводилася масштабна реформа МВС, яку зараз експерти визнають неповною, неефективною. Або ж "фасадною" – нова форма поліцейських і електрокари, але колишня корупційна основа.

У 2016 році проти Авакова, який залишався главою МВС, було відкрито кримінальне провадження. Його хід коментував тодішній генпрокурор Юрій Луценко, а приводом стало звернення глави Центру з протидії корупції Юрія Шабуніна.

У грудні 2016 року ексгубернатор Одеської області Михаїл Саакашвілі звинуватив Авакова в незаконному бізнесі з видобутку бурштину в Рівненській області.

В кінці лютого 2018 року ЗМІ виявили факт придбання Арсеном Аваковим вілли на узбережжі Середземного моря в Італії. Як докази були наведені документи з ділового і майнового реєстрів Італії. Будинок площею 566 кв. метрів знаходиться в Сан-Феліче-Чирчео (область Лаціо). Він був придбаний через фірму Avitalia S.R.L., власником якої на 100% є Арсен Аваков, через своє дочірнє підприємство Ferdico S.R.L. В інтерв'ю "Українській правді" міністр внутрішніх справ розповів, що придбання цієї вілли – один з проєктів його дружини.