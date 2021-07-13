"От него устали и он устал" – экс-министр МВД о причинах отставки Авакова

Быший министр считает, что нынешний глава МВД не оправдал надежд, поэтому и уходит в отставку

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

В отставке министра внутренних дел Арсена Авакова не стоит искать глубокую интригу, говорит экс-министр МВД в комментарии "Сегодня". Своей фамилии просит не называть.

"Аваков – сам. От него устали и он устал. Не оправдал надежды. Не построил достойное МВД по американскому образцу. Слишком много нареканий", – говорит экс-министр.

Ранее, в комментарии "Сегодня" депутат от фракции СН Ирина Верещук также отметила:

"Помните, в самом начале мы голосовали за назначение Авакова под президентские гарантии? Тогда Зеленский сказал, что если министр не справиться – он сам отправит его в отставку. Вероятно, так и произошло. Не исключено, что после бесседы с главой государства Аваков сам (в отличие, от Степанова) написал заявление. Впрочем, это исключительно моя версия", - сказала Верещук.

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Также источники "Сегодня" обращают внимание на то, что заявление об отставке Аваков написал вскоре после встречи с недавно назначенным послом США Джорджем Кентом. Для Кента это была первая встреча с представителем власти в Украины. Для Авакова она стала последней.

Ранее опрошенные нами высокопоставленные сотрудники центрального аппарата МВД говорят, что в заявлении Авакова кроется интрига.

"Сегодняшнее заявление может оказаться маневром в расчете на то, что Рада не проголосует за отставку и позиции министра укрепятся еще сильнее", – рассказали нам ближайшие подчиненные министра.

Как сообщал "Сегодня", 13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 2014 года. Это единственный министр, который сохранил свое место при двух президентах – Порошенко и Зеленском. И пережил трех премьеров – Яценюка, Гройсмана и Гончарука.

В МВД Авакова называют сильным руководителем, опытным управленцем. Главной заслугой Авакова часто называют то, что полиция осталась в стороне от политики во время президентских выборов 2019 году. Фактически, Аваков не поддерживал ни Зеленского, ни Порошенко, а полиция препятствовала фальсификациям.

Однако при Авакове производилась масштабная реформа МВД, которую сейчас эксперты признают неполной, неэффективной. Или же "фасадной" – новая форма полицейских и электрокары, но прежняя коррупционная основа.

В 2016 году против Авакова, который оставался главой МВД, было открыто уголовное производство. Его ход комментировал тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, а поводом послужило обращение главы Центра по противодействию коррупции Юрия Шабунина.

В декабре 2016 года экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил Авакова в незаконном бизнесе по добыче янтаря в Ровненской области.

В конце февраля 2018 года СМИ обнаружили факт приобретения Арсеном Аваковым виллы на побережье Средиземного моря в Италии. В качестве доказательств были приведены документы из делового и имущественного реестров Италии. Дом площадью 566 кв. метров находится в Сан-Феличе-Чирчео (область Лацио). Он был приобретён через фирму Avitalia S.R.L., владельцем которой на 100 % является Арсен Аваков, через своё дочернее предприятие Ferdico S.R.L.. В интервью "Украинской правде" министр внутренних дел рассказал, что приобретение этой виллы – один из проектов его супруги.