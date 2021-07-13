Аваков написав заяву про відставку – три джерела це підтверджують

/ Фото: mvs.gov.ua
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення зі своєї посади. Тепер його відставку розгляне Верховна Рада.
Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
Інформацію про відставку Авакова підтвердили й інші видання, наприклад, vesti.ua, "ГОРДОН", а також державний телеканал "Дом".
"У четвер (15 липня) ВР розгляне відставку міністра МВС Арсена Авакова", – повідомило джерело.
Більш того, сьогодні нібито має відбутися засідання фракції "Слуга народу" – розглядатимуть кадрові питання уряду, зокрема, в список на розгляд включено і питання стосовно голови МВС Арсена Авакова. На засіданні очікують і президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні о 18 годині – фракція "Слуги народу" за участі президента", – сказало джерело.
Нагадаємо, у червні глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив у тому, що до осені перестановок в уряді не планується, в тому числі не планувалася і відставка Авакова. Пізніше вже заступник голови МВС Антон Геращенко відзначав, що чутки про відставку міністра внутрішніх справ розпочалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення. Також в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито у Зеленського хочуть звільнити Авакова.
Сам же глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.