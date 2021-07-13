Хто замінить Авакова? В "Слузі народу" назвали дві кандидатури

Сайт "Сьогодні" дізнався, хто може стати наступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

На посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова, який подав заяву про відставку, розглядають два кандидата – Дениса Монастирського та Олександра Бакумова.

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Інформацію про це "Сьогодні" отримали від власних джерел у фракції "Слуга народу".

Олександр Бакумов – харків'янин, глава підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності "правоохоронного" комітету ВР. У Раду пройшов як прихильник Зеленського, член фракції "Слуга народу".

До цього був проректором Харківського національного університету внутрішніх справ.

Денис Монастирський – юрист з Хмельницького, викладав в Хмельницькому університеті управління та права. Пройшов в Раду за списком "Слуги народу" (№19), є експертом з питань реформування правоохоронної і судової систем Аналітичного центру "Український інститут майбутнього". Голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Так, сьогодні, 13 липня, має відбутися засідання фракції "Слуга народу". У список на розгляд включений і питання стосовно голови МВС Арсена Авакова. На засіданні очікують і президента Володимира Зеленського.

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Сам глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

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