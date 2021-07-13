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Хто замінить Авакова? В "Слузі народу" назвали дві кандидатури

13 липня 2021 19:07

Юлія Ляхова , Інна Золотухіна

Сайт "Сьогодні" дізнався, хто може стати наступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

На посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова, який подав заяву про відставку, розглядають два кандидата – Дениса Монастирського та Олександра Бакумова.

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Інформацію про це "Сьогодні" отримали від власних джерел у фракції "Слуга народу".

Олександр Бакумов – харків'янин, глава підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності "правоохоронного" комітету ВР. У Раду пройшов як прихильник Зеленського, член фракції "Слуга народу".
До цього був проректором Харківського національного університету внутрішніх справ.

Денис Монастирський – юрист з Хмельницького, викладав в Хмельницькому університеті управління та права. Пройшов в Раду за списком "Слуги народу" (№19), є експертом з питань реформування правоохоронної і судової систем Аналітичного центру "Український інститут майбутнього". Голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

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Так, сьогодні, 13 липня, має відбутися засідання фракції "Слуга народу". У список на розгляд включений і питання стосовно голови МВС Арсена Авакова. На засіданні очікують і президента Володимира Зеленського.

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Сам глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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