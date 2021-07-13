Легалізація канабісу перетворить Україну в центр світового наркотрафіку – юрист

Адвокат Ліберман впевнений, що закон про легалізацію канабісу спровокує збільшення наркотрафіку. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я України закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт про легалізацію канабісу для використання в медичних цілях. Про це повідомила пресслужба відомства.

У міністерстві відзначили, що легалізація канабісу в медичних цілях – це, насамперед, медичне питання, а не політичне.

"На кону вирішення питання зменшення болю для тяжкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено в багатьох європейських країнах", – сказав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

На думку адвоката Івана Лібермана, прийняття даного закону може викликати зростання наркозлочинності та перетворити Україну в центр світового наркотрафіку.

"Упевнений, що наркобарони знайдуть лазівки в даному законі, які допоможуть їм ввозити в нашу країну марихуану під виглядом медичного канабісу. Україну чекає цунамі наркомафії", – пояснює юрист.

Іван Ліберман: "Україну чекає цунамі наркомафії. Фото: Facebook Івана ЛІбермана

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу Україна 24 заявила, що у разі, якщо в нашій країні буде легалізований медичний канабіс, відразу ж виникне серйозна проблема, пов'язана з контролем його обороту серед населення.

"Я належу до тих, хто з побоюванням ставиться до легалізації навіть медичного канабісу. Так, я знаю, що це величезна проблема, наші онкохворі їздили до Польщі і там купували медичний канабіс. Я знаю, що це – передовий законопроєкт. Радуцький говорить: ми контролюватимемо кожен кущ. Я сподіваюся, що все-таки депутати розуміють, що ми не зможемо проконтролювати кожен кущ", – сказала вона.

Нардеп додала, що на сьогоднішній день питання впирається в здатність правоохоронної системи контролювати оборот канабісу, якщо законопроєкт буде прийнятий і набере чинності.

Ірина Верещук пропонує контролювати кожен кущ. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що через ініційоване Володимиром Зеленським опитування в Україні ламали списи прихильники і супротивники використання медичного канабісу. Також ми з'ясовували, чи можна курити "траву" після легалізації марихуани.

Як повідомляли новини "Сьогодні", питання легалізації медичного канабісу розглянуть на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський. Всього депутати розглянуть п'ять питань.

Нагадаємо, що за попередніми результатами всеукраїнського опитування, легалізацію медичного канабісу підтримують 70% українців.