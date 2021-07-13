Легализация каннабиса превратит Украину в центр мирового наркотрафика – юрист

Адвокат Либерман уверен, что закон о легализации каннабиса спровоцирует увеличение наркотрафика. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения Украины призвало Верховную Раду принять законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический.

"На кону решения вопроса уменьшение боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах", – сказал заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По мнению адвоката Ивана Либермана, принятие данного закона может вызвать рост наркопреступности и превратить Украину в центр мирового наркотрафика.

"Уверен, что наркобароны найдут лазейки в данном законе, которые помогут им ввозить в нашу страну марихуану под видом медицинского каннабиса. Украину ждет цунами наркомафии", – объясняет юрист.

Иван Либерман: "Украину ждет цунами наркомафии". Фото: Facebook Ивана Либермана

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире телеканала Украина 24 заявила, что если в нашей стране будет легализован медицинский каннабис, сразу же возникнет серьезная проблема, связанная с контролем его оборота среди населения.

"Я принадлежу к тем, кто с опаской относится к легализации даже медицинского каннабиса. Да, я знаю, что это огромная проблема, наши онкобольные ездили в Польшу и там покупали медицинский каннабис. Я знаю, что это – передовой законопроект. Радуцкий говорит: мы будем контролировать каждый куст. Я надеюсь, что все-таки депутаты понимают, что мы не сможем проконтролировать каждый куст", – сказала она.

Нардеп добавила, что на сегодняшний день вопрос упирается в способность правоохранительной системы контролировать оборот каннабиса, если законопроект будет принят и вступит в силу.

Ирина Верещук предлагает контролировать каждый куст. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за инициированного Владимиром Зеленским опроса в Украине ломали копья сторонники и противники использования медицинского каннабиса. Также мы выясняли, можно ли курить "траву" после легализации марихуаны.

Как сообщали новости "Сегодня", вопрос легализации медицинского каннабиса рассмотрят на внеочередном заседании парламента, которое созвал президент Владимир Зеленский. Всего депутаты рассмотрят пять вопросов.

Напомним, что по предварительным результатам всеукраинского опроса, легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% украинцев.​​​