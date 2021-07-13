Чи можна курити "траву" після легалізації марихуани – думка експерта

Медична марихуана не має нічого спільного з наркотиками

Верховна Рада розгляне законопроект про легалізацію канабісу. Фото: коллаж "Сегодня"

Міністерство охорони здоров'я України закликало Верховну Раду ухвалитизаконопроєкт про легалізацію канабісу для використання в медичних цілях. Про це повідомила пресслужба відомства.

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У міністерстві зазначили, що легалізація канабісу в медичних цілях – це, насамперед, медичне питання, а не політичне.

"На кону вирішення питання зменшення болю для важких хворих. Застосування лікарських засобів, що містять в своєму складі канабіс, дозволено в багатьох європейських країнах", – сказав заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

Чи можна використовувати коноплю як наркотик

Водночас, як серед політиків, так і серед пересічних громадян почали поширюватися чутки про те, що після прийняття закону про легалізацію медичного канабісу можна буде використовувати коноплю як наркотик.

Цю інформацію спростовує адвокат Іван Ліберман .

"Ні, вживати канабіс як наркотик, цей закон не дозволяє. Грубо кажучи, палити і вирощувати марихуану заборонено", – наголошує юрист у коментарі "Сьогодні".

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Як зазначив Ліберман, в законі йдеться про те, що коноплі можна буде придбати в аптеці за рецептом лікаря виключно з медичною метою. Також її зможуть купувати спеціалізовані медичні організації для потреб важкохворих пацієнтів.

"Громадянам дозволяється переносити невелику кількість канабісу – одноразову дозу, разом з тим необхідно мати пакет документів, що підтверджують наявність захворювання, яке необхідно лікувати за допомогою конопель", – додав Ліберман.

Іван Ліберман пояснив, що дозволяє закон про легалізацію канабісу. Фото: Facebook Івана ЛІбермана

Раніше очільник МВС Арсен Аваков частково підтримав легалізацію медичного канабісу, наголосивши, що виступає проти дозволу "покурювати травичку".

"Я не проти, щоб канабіноїди видавали за рецептом. Каннабіноїди – це елементи витяжки з марихуани, які присутні в таблетках і надаються за електронними рецептами в разі, якщо людині потрібно полегшити біль. Але я категорично проти, щоб дозволити вирощувати на підвіконні два горщика марихуани і коли необхідно покурювати", – заявив він в інтерв'ю Дмитру Гордону в березні 2021 року.

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Арсен Аваков проти вирощування марихуани в горщиках. Фото: Арсен Аваков, Facebook

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що через ініційоване Володимиром Зеленським опитування в Україні ламали списи прихильники і противники використання медичного канабісу. Також ми з'ясовували, що таке медичний або немедичний канабіс: все залежить від того, хто і як використовує коноплю.

Як повідомляли новини "Сьогодні", питання легалізації медичного канабісу розглянуть на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський. Загалом депутати розглянуть п'ять питань.

Нагадаємо, що за попередніми результатами всеукраїнського опитування, легалізацію медичного канабісу підтримують 70% українців.