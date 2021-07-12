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Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питання

12 липня 2021 10:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гончаренко повідомив, що позапланове засідання відбудеться у вівторок – особливо виділяється одне дуже популярне питання

Зеленський в Раді

Зеленський в Раді / Фото: Reuters

Верховна Рада готується до останнього пленарного тижня на цій сесії. Крім планової роботи, депутати 13 липня проведуть позачергове засідання, яке скликав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Завтра скликається позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Зеленського, на якому буде розглядатися легалізація медичного канабісу", – написав він.

На порядку денному позачергового засідання будуть лише п'ять питань:

  • законопроєкт №3822 про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності;
  • законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів;
  • законопроєкт №5596 про врегулювання обігу конопель в медичних і наукових цілях;
  • законопроєкт №5270 про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів;
  • законопроєкт №5431 про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський забракував ухвалений парламентом закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і повернув документ до Ради зі своїми пропозиціями.

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Також ми писали, що до Ради внесли не той проєкт Герба України. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що останній конкурс на ескіз герба "був фолом останньої надії" від Мінкульту.

Дивіться у нашому сюжеті, як депутати хочуть брати більше грошей з мобільних операторів:

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