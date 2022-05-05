Поліція Іспанії підтвердила арешт Шарія: був міжнародний ордер

Поліція Іспанії підтвердила затримання проросійського блогера Анатолія Шарія на підставі міжнародного ордера на арешт.
Про це повідомляє elDiario.es.
Джерела в іспанській поліції повідомляють, що він буде притягнутий до відповідальності. Іспанія та Україна мають угоду про співпрацю у боротьбі з міжнародною злочинністю.
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За версією слідства СБУ, Шарій "здійснював незаконну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері".
"Докази слідства підтверджуються серією експертних досліджень, які встановили, що інтерв'ю та виступи Шарія містять докази його підривної діяльності проти України. Минулого року його було оголошено підозрюваним", – йдеться у повідомленні.
Як до Шарія приїжджали активісти
Шарій живе в будинку біля моря в Рода-де-Бара (Таррагона) з 2019 року, він був зареєстрований у місті "декілька місяців" тому. До цього він п'ять років жив на умовах політичного притулку у Литві, а після закінчення терміну дії візи виїхав до Іспанії.
25 березня близько 15 активістів знайшли його будинок та навідалися в гості. Внаслідок емоційної бесіди, при якій була присутня дружина блогера Ольга, почалася сутичка. На відео також виразно видно, як Анатолій Шарій кілька разів ударив ногою "гостей", які звинувачували його у проросійській пропаганді. Сам блогер просив показати хоч один відеоролик, у якому він "кликав Путіна".
У чому звинувачують Шарія
- У лютому 2021 року Анатолію Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.
- У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
- У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.