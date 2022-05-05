Поліція Іспанії підтвердила арешт Шарія: був міжнародний ордер

За даними слідства, блогер поширював дезінформацію

Анатолій Шарій (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція Іспанії підтвердила затримання проросійського блогера Анатолія Шарія на підставі міжнародного ордера на арешт.

Про це повідомляє elDiario.es.

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Джерела в іспанській поліції повідомляють, що він буде притягнутий до відповідальності. Іспанія та Україна мають угоду про співпрацю у боротьбі з міжнародною злочинністю.

За версією слідства СБУ, Шарій "здійснював незаконну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері".

"Докази слідства підтверджуються серією експертних досліджень, які встановили, що інтерв'ю та виступи Шарія містять докази його підривної діяльності проти України. Минулого року його було оголошено підозрюваним", – йдеться у повідомленні.

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Як до Шарія приїжджали активісти

Шарій живе в будинку біля моря в Рода-де-Бара (Таррагона) з 2019 року, він був зареєстрований у місті "декілька місяців" тому. До цього він п'ять років жив на умовах політичного притулку у Литві, а після закінчення терміну дії візи виїхав до Іспанії.

25 березня близько 15 активістів знайшли його будинок та навідалися в гості. Внаслідок емоційної бесіди, при якій була присутня дружина блогера Ольга, почалася сутичка. На відео також виразно видно, як Анатолій Шарій кілька разів ударив ногою "гостей", які звинувачували його у проросійській пропаганді. Сам блогер просив показати хоч один відеоролик, у якому він "кликав Путіна".

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У чому звинувачують Шарія