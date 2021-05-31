Шарій в ексклюзиві "Сьогодні": Статусу шкода, але я давно не в Литві

Блогер вважає, що його позбавили статусу біженця після зустрічі президентів Литви та України

Литва позбавила українського блогера Анатолія Шарія статусу біженця та оголосила його персоною нон грата. Сайт "Сьогодні" зв'язався з блогером і попросив його прокоментувати цю інформацію.

"Я якраз збирався з'їздити до Литви"

"Сумно, якщо я став персоною нон грата у Литві. Я якраз збирався туди з'їздити помилуватися красотами Йонови. Там такі гарні "Ікаруси" ходять, як у моєму дитинстві", – заявив, нам Шарій.

Реклама

Він також підкреслив, що навіть якщо інформація правдива – на ньому це ніяк не відіб'ється. Правда, не уточнив, в якій країні світу проживає зараз.

"Підозрюю, що якщо вони щось таке і затіяли, то тут є якийсь зв'язок між зустріччю президентів Литви та України. У будь-якому разі, мені приємно, якщо моє питання вирішується на рівні глав таких сильних держав", – іронізує Шарій.

Блогер також підкреслив, що в цілому ця новина йому здається "надзвичайно фантастичною". Оскільки жодних підстав для позбавлення його статусу біженця в Литві не існує.

"Для того щоб стати персоною нон грата у Литві, треба становити загрозу для безпеки не України, а Литви. Я впевнений, що якщо таке рішення є – то дуже скоро ми дізнаємося, яку загрозу Шарій становив для держави Литва. Але це порушення Женевської конвенції. Литва таким чином може потрапити в серйозний міжнародний скандал. А я, звичайно ж, буду продовжувати стежити за ситуацією в українських ЗМІ. Мені це дуже все цікаво", – сказав Шарій.

"Отримав статус біженця в Литві за часів Януковича"

За даними "Української правди", Анатолія Шарія позбавили статусу біженця 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення. Нібито блогер користується послугами однієї з найдорожчих адвокатських компаній у Литві.

"Він отримав статус біженця у Литві. Це було за часів Януковича, коли здавалося, що він тікає від режиму Януковича", – стверджує джерело "Української правди".

Раніше Шарій припускав, що позбавлення його статусу біженця в Литві – фейк. "Посилалися на телеграм, потім один на одного, але всім дали один текст з "наше джерело", – написав він у своєму ТГ-каналі. – Просто не знаю, що ж робити тепер, треба чекати офіційного повідомлення від Литви, думаю".

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", 16 лютого Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Держзрада" і "Розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті". У СБУ відзначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Читайте докладніше, чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують у зраді.

Крім того, 2 березня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих і дозволив затримання оголошеного в розшук блогера Анатолія Шарія.