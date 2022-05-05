"Щиро радий за росіян, молодці". Топ-10 кричущих цитат пропагандиста Шарія

Проросійського блогера затримали в Іспанії 4 травня. Тепер його екстрадують до України

Анатолій Шарій відкрито підтримував Росію. Фото: колаж "Сьогодні"

Проросійський блогер Анатолій Шарій, якого затримали в Іспанії, часто критикував українську владу, а також виявляв свою любов до Росії. Крім того, він підтримував президента РФ Володимира Путіна.

"Сьогодні" зібрав 10 висловлювань пропагандиста Шарія, за які його звинувачують у держзраді.

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Любов до Росії

У 2021 році після візиту до Москви Шарій поділився враженнями від поїздки. За його словами, у нього, який прожив 10 років у ЄС, місто викликало здивування.

"Кілька "о**ренно". О**ренно чисто, о**ренно зручно, о**ренно технологічно, о**ренний сервіс, о**ренно дешево (знаю, всі кажуть, що дорого, але це дуже дешево), о**ренно смачно, офігітєльно красиво. Це "провінціал" з Брюсселя, Барси, Парижа, який прожив у ЄС 10 років, каже", – говорив він.

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Анатолій Шарій у Москві

Зневажав СБУ та Зеленського

"Повторюся – я на хFace with tears of joyю крутив ваше смердюче СБУ, вашого схибленого психопата Зеленського і всю вашу команду хворих покидьків. Виродки Face with tears of joy".

Захоплення російською COVID-вакциною

"Росія насолоджується найбільшим науковим проривом з часів СРСР. Путінська вакцина, яку раніше зневажали, тепер фаворит боротьби з пандемією ковіду. Передаю привіт хриплому дебілові. Щиро радий за росіян, молодці".

Називав Крим російським

"За сьогодні я опублікував п'ять карт України без Криму. Можу більше".

Не визнавав українські санкції

"Українські санкції – це типу української вакцини щось. Унікальна і по суті невидима. Але можна з надутими щоками хрипіти про важливість".

Підтримував Путіна

"Справа у геополітичних інтересах президента Путіна. І він не повинен думати, щоб було добре Україні. Він повинен думати, щоб добре було Росії. Це є об'єктивно нормально. Те, що людина має потужні геополітичні імперські амбіції — це факт. Чи це погано? Я не знаю, не беруся судити. І не скажу зараз, що це погано".

Засуджував українців

"Зверніть увагу на українців, що домоглися чогось. Їх об'єднує одне. Вони свого часу змогли втекти. Хто знає, що з ними було б сьогодні, як збирали б на обіди і думали, що жерти завтра".

Критикував українську владу

"Зе заборонив Партію Шарія. Диктатор на мінімалках не зміг знайти нічого, щоб заборонити по суду, і вирішив заборонити беззаконня. Зараз впаду обличчям у подушку та розплачусь. Або просто продовжу, як і партійці, допомагати людям, поки ти, лайна шматок, піаришся і відосики записуєш".

Був расистом

"Цигани – бруд світу. Ну, хіба ні? (…) Невже для того, щоб зрозуміти це, потрібно поховати дитину, якій чорн*ж*пі регулярно продавали чорну? Для того, щоб зрозуміти, чи потрібно виявити зникнення останніх грошей у розрізаній сумці? Цигани – бруд світу. Європа поступово прокидається і під обурені крики толерастів починає бруд чистити. Коли прокинемося ми".

Шарій-українофоб

"Дуже дивують повідомлення в стилі "Ти що, хочеш, щоб у Білорусі було як в Україні". Перше – не вірю, що білоруси почнуть так само вбивати одне одного і розповідати, що це круто. Друге – вони мають право спробувати. Це їхнє право – законно змінити те, що вони хочуть змінити".

Затримання Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців", – заявили у відомстві.

У СБУ зазначили, що це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання.

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Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (Державна зрада)

ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що блогер діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Минулого року йому було оголошено про підозру.

Наразі тривають усі необхідні слідчо-оперативні заходи.

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