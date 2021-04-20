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ТКГ могут обязать собираться в течение суток: о чем еще говорили советники "Нормандской четверки"

20 апреля, 03:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На следующих заседаниях договорились продолжить работу над согласованием кластеров для обеспечения выполнения Минских договоренностей

На онлайн-встрече советников "Нормандской четверки" 19 апреля Украина предложила обязать рабочую группу ТКГ по вопросам безопасности при наличии погибших в результате обстрелов собираться в течение 24 часов, и чтобы никто не имел права от этого отказаться.

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Об этом рассказал принимавший участие во встрече руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

Соответствующее предложение украинской стороны будет представлено координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ Яшару Халиту Чевику во время заседания 20 апреля.

Также во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращение политических советников лидеров "четверки" о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года.

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ФРГ также призвала представителей Трехсторонней контактной группы по Донбассу работать над механизмом координации реагирования на нарушения режима прекращения огня.

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"Украинская сторона поддержала такое обращение к ТКГ, а также много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня, например по более строгой ответственности за снайперские обстрелы", – говорится в сообщении.

Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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