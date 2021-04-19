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Встреча в "нормандском" формате может пройти на Донбассе на передовой

19 апреля, 22:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Политические советники должны принимать необходимые решения в конкретных условиях

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским встреча советников глав государств "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) может пройти на линии разграничения на Донбассе.

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Об этом сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в своем Telegram-канале.

Сегодня, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств "Нормандской четверки" в режиме видеоконференции и все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, сказано в сообщении.

Главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Даже прозвучало интересное предложение – провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

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Конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на завтра, 10:00.

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Как сообщали новости "Сегодня", Франция и Германия представили новый мирный план по Донбассу – своеобразную дорожную карту по выполнению договоренностей, и этот документ одобрен Киевом. Также в Украине назвали три варианта для России по этому плану.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс Нормандская четверка режим тишины линия разграничения передовая нормандский формат

Источник: Сегодня

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