Українська
$ 27,42
33,49
  1. Новости политики

Разговор с Путиным и привлечение США – Зеленский о будущем переговоров по Донбассу

20 мая, 15:19

Виталий Семченко Виталий Семченко

Президент отметил, что количество российских военных на границах с Украиной уменьшается, но очень медленно

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Пресс-конференция Владимира Зеленского / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения США к переговорам по Донбассу. В то же время он выступает за "параллельный разговор" с Россией.

Реклама

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 20 мая.

"Почему не останавливаем "нормандский формат"? Потому что другой площадки пока нет. Я действительно выступаю за параллельный разговор с президентом РФ. Я считаю, что мы это сделали вовремя и это остановило некоторые вещи", — пояснил он.

Президент отметил, что количество российских военных на границах с Украиной уменьшается, но очень медленно – в оккупированном Крыму находятся 35 тыс. российских военных, на Донбассе — еще 35 тыс., включая 3 тыс. россиян, а вдоль всех границ – от 47 до 80 тыс.

В тренде
10 приоритетов: чем Любченко займется на посту министра экономики
Алексей Любченко
В тренде
В Раде заявили, что власть массово колется вакциной Pfizer, чтобы путешествовать в ЕС
Вакцина Pfizer
В тренде
СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждение
Журналисты нашли подтверждение наличия у Аксенова российского гражданства

"Я считаю, что кроме "нормандского формата" будет прямой разговор с президентом России. Кроме прямого разговора я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате — пока не готов об этом говорить", — добавил политик.

Реклама

Зеленский также подчеркнул, что прекращать войну нужно сейчас, когда президентом РФ является Владимир Путин.

Напомним, ранее президент заявил, что если США отменят санкции против "Северного потока – 2" – это может быть большой геополитической победой РФ.

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)Власть
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляцияВласть
Пресс-конференция Зеленского: как это было
Пресс-конференция Зеленского: как это былоВласть
Кличко будет под жестким контролем: у
Кличко будет под жестким контролем: у "Слуги народа" в Киеве новый лидерВласть
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видео
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видеоВласть
СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждение
СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждениеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять