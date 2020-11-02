Зеленский о решении КСУ: "Это – ураган"

Глава государства считает, что решение КСУ было направлено против Украины

Президент Владимир Зеленский считает решение Конституционного суда об отмене е-декларивания чиновниками "ураганом".

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Об этом глава государства заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Не случайно было решение через законодательную инициативу бороться именно с ураганом, а не последствиями. Мы помним 2019 год, когда КСУ отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Мы потом в парламенте его возобновляли. И сейчас такой неожиданный "сюрприз", который направлен против государства Украина", – заявил Зеленский.

По его словам, это решение було принято в угоду двум политическим силам.

Зеленский пригрозил, что Украине не дадут кредитов, если не разгонят Конституционный суд.

"Мы получили сигнал от МВФ: никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии не будет. А что значит не будет миссии?... Нам нужна помощь от наших партнеров. Такие же сигналы мы получили от Всемирного банка и Большой семерки", – добавил президент.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта антикоррупционного законодательства, которое "пострадало" от недавних решений Конституционного суда.

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Также сообщалось, что Зеленский анонсировал широкую судебную систему и обратился к фракции "Слуга народа" с требованием принять законопроекты для перезагрузки Конституционного суда.

Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе Верховная Рада намерена вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ. Этот вопрос может быть рассмотрен в пятницу.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.Сам суд объяснил свое решение.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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