Рада намерена вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ

КСУ отменил наказание за недостоверное декларирование, но депутаты могут исправить ситуацию

Верховная Рада на этой неделе намерена вернуть наказание за недостоверное декларирование для чиновников, которое было отменено решением Конституционного Суда. Соответствующий законопроект появится уже сегодня. Об этом сообщил на Согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Он сообщил, что сегодня утром провел совещание с представителями всех депутатских фракций и групп по данному вопросу.

"Есть несколько законопроектов уже на рассмотрении парламента. Я думаю, что сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет возобновлять действие закона касательно электронного декларирования по состоянию на 27 октября (день, когда КСУ отменил е-декларирование. – Ред.) и возобновлять статью 366-1 КПК (наказание за недостоверное декларирование или вообще недекларирование. – Ред.)", – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что пока предлагается вернуть закон в первоначальном виде, а потом уже в нормальном режиме внести изменения в закон за два месяца, чтобы изучить те претензии Конституционного суда, из-за чего и было отменено наказание за недостоверное декларирование.

"Я уверен, что Верховная Рада должна продемонстрировать свою консолидированную позицию и считаю, что такое решение должно быть принято на этой пленарной неделе", – добавил спикер.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что за е-декларирование хотят проголосовать в пятницу.

"Возвращение в законодательство е-деклараций. Пока предложен механизм вернуть в первоначальном виде (даже без исключения судей)", – написал он.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Сам суд объяснил свое решение.

Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

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