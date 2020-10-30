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Конституционный Суд объяснил свое решение по декларациям

30 октября, 12:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Антикоррупционная реформа должна реализовываться с соблюдением принципа конституционности

Конституционный Суд согласен с необходимость декларирования доходов чиновниками, но в антикоррупционном законодательстве нашел изъяны, поэтому пришлось принять скандальное решение по отмене наказания за коррупцию.

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Об этом говорится в заявлении суда.

В КСУ отметили, что и антикоррупционная, и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности. Суд объяснил свое решение касательно декларирования чиновников.

"Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы делают невозможным установление круга их адресатов. Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации может быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципа верховенства права, закрепленные в ч.1 ст.8 Основного закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона", – говорится в заявлении.

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Суд настаивает, что парламентом должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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КСУ Конституционный суд декларирование

Источник: Сегодня

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