Зеленский обратился к "Слуге народа": Нужно принять жесткие решения по КСУ

Президент Владимир Зеленский уже анонсировал широкую судебную систему, а теперь обратился к фракции "Слуга народа" с требованием принять законопроекты для перезагрузки Конституционного Суда. Об этом идет речь в его аудиообращении к "слугам народа".

"Странное поведение судей Конституционного Суда за считанные часы поставило Украину на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или страна, как система прозрачных правил и договоренностей, прекратит свое существование. Или мы, наконец, станем действительно мощной политической силой и скажем свое весомое слово", – сказал он.

Реклама

Зеленский уверен, что депутатам "Слуги народа" сейчас будут много чего предлагать, соблазнять деньгами, причем делать это будут даже некоторые из членов этой же политсилы.

"Очевидно, что по итогам ваших сегодняшних решений, голосований будем принимать глобальные решения. Попытаемся жестко перезагрузить всю систему, потому что время разговоров закончилось. Закончилось время уговоров и мягкости. Нужно принять жесткие решения по Конституционному Суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что решение кризиса возможно только с помощью предложенного им законопроекта об увольнении судей КСУ, который "обязательно нужно поддержать".

"Если мы найдем другой, менее конфликтный путь – будет другое решение. Последнее решение Конституционного Суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит КСУ за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояния на улицах", – добавил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе Верховная Рада намерена вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ. Этот вопрос может быть рассмотрен в пятницу.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Сам суд объяснил свое решение.

Реклама

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама