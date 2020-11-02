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Рада начала реагировать на решения КСУ: внесены два законопроекта

2 ноября, 16:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты собрались решить проблему с наказанием за недостоверное декларирование и касательно полномочий НАПК

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта антикоррупционного законодательства, которое "пострадало" от недавних решений Конституционного Суда.

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Так, 10 народных депутатов стали инициаторами законопроекта №4301 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации уклонения от декларирования достоверной информации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также был зарегистрирован законопроект №4300 о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции).

В тренде
Рада намерена вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ

Отметим, что пока текста законопроектов нет, они должны появиться позже. Но, как мы уже сегодня писали, Верховная Рада планирует на этой неделе вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ. Пока предлагается вернуть закон в первоначальном виде, а потом уже в нормальном режиме внести изменения в закон за два месяца, чтобы изучить те претензии Конституционного суда, из-за чего и было отменено наказание за недостоверное декларирование.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. В НАПК перечислили последствия решения КСУ.

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Верховная Рада декларирование законопроект НАПК

Источник: Сегодня

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