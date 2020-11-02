Рада начала реагировать на решения КСУ: внесены два законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта антикоррупционного законодательства, которое "пострадало" от недавних решений Конституционного Суда.
Так, 10 народных депутатов стали инициаторами законопроекта №4301 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации уклонения от декларирования достоверной информации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Также был зарегистрирован законопроект №4300 о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции).
Отметим, что пока текста законопроектов нет, они должны появиться позже. Но, как мы уже сегодня писали, Верховная Рада планирует на этой неделе вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ. Пока предлагается вернуть закон в первоначальном виде, а потом уже в нормальном режиме внести изменения в закон за два месяца, чтобы изучить те претензии Конституционного суда, из-за чего и было отменено наказание за недостоверное декларирование.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. В НАПК перечислили последствия решения КСУ.
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