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Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)

27 апреля, 15:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства много раз был на Донбассе, но в окопах под Крымом – впервые

Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом, ознакомился с оперативной обстановкой и системой укреплений. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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Глава государства побывал в окопах и блиндажах, пообщался с бойцами, поинтересовался условиями их службы. После этого отправился в базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка.

"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно – как на передовой, так и в резерве – видеть состояние наших военных, состояние нашей армии техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска (РФ) отходят (из Крыма), не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", – сказал Зеленский.

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Глава государства также передал военным приборы ночного видения и тепловизоры.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ провели учения вблизи Крыма, где тренировались отбивать танковый прорыв условного противника.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Крым ВСУ Владимир Зеленский позиции

Источник: Сегодня

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