Українська
$ 28,06
33,34
  1. Новости политики

Помощника депутата Юрченко арестовали с возможностью выйти под залог

15 сентября, 19:58

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Чтобы оказаться на свободе, Фищенко должен внести более миллиона гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для помощника нардепа Александра Юрченко, которого подозревают в пособничестве получению взятки.

Реклама

"Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1000 552 гривен залога", – отмечается в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Агентство "Интерфакс-Украина" назвало имя помощника депутата – речь идет об Иване Фищенко. НАБУ считает, что он вступил в сговор с депутатом для получения взяток.

В тренде
Зеленский объяснил, почему "Слуга народа" не берет на выборы рейтинговых мэров

Как известно, 14 сентября на согласительном совете лидеров фракций Верховной Рады заявили, что один из депутатов хотел получить взятку за свой закон в 200 тысяч долларов. Якобы НАБУ разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко. Во время выступления в Верховной Раде генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что речь идет об Александре Юрченко, но отметила, что на данный момент нет достаточных оснований для сообщения нардепу о подозрении.

Реклама

Позже в НАБУ раскрыли подробности взятки нардепу Юрченко. Детективам удалось раскрыть целую коррупционную схему с помощью тайного агента. По их словам, Юрченко сначала потребовал взятку в размере 13 тысяч долларов, а получить деньги должен был через своего помощника. Антикоррупционеры просят Венедиктову объявить подозрение депутату.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

депутаты мера пресечения ВАКС Александр Юрченко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборам
Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборамПолитика
Рада проголосовала за создание нового вида военной службы
Рада проголосовала за создание нового вида военной службыПолитика
Зеленский рассказал, чем протесты в Беларуси могут закончиться для Лукашенко
Зеленский рассказал, чем протесты в Беларуси могут закончиться для ЛукашенкоПолитика
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарий
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарийПолитика
Депутаты урезали себе рабочий день: как будет работать Рада
Депутаты урезали себе рабочий день: как будет работать РадаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять