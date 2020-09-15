Помощника депутата Юрченко арестовали с возможностью выйти под залог

Чтобы оказаться на свободе, Фищенко должен внести более миллиона гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для помощника нардепа Александра Юрченко, которого подозревают в пособничестве получению взятки.

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"Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1000 552 гривен залога", – отмечается в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Агентство "Интерфакс-Украина" назвало имя помощника депутата – речь идет об Иване Фищенко. НАБУ считает, что он вступил в сговор с депутатом для получения взяток.

Как известно, 14 сентября на согласительном совете лидеров фракций Верховной Рады заявили, что один из депутатов хотел получить взятку за свой закон в 200 тысяч долларов. Якобы НАБУ разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко. Во время выступления в Верховной Раде генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что речь идет об Александре Юрченко, но отметила, что на данный момент нет достаточных оснований для сообщения нардепу о подозрении.

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Позже в НАБУ раскрыли подробности взятки нардепу Юрченко. Детективам удалось раскрыть целую коррупционную схему с помощью тайного агента. По их словам, Юрченко сначала потребовал взятку в размере 13 тысяч долларов, а получить деньги должен был через своего помощника. Антикоррупционеры просят Венедиктову объявить подозрение депутату.

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