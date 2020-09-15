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Взятка за принятие закона: Венедиктова в Раде прояснила ситуацию с нардепом Юрченко

15 сентября, 12:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Генпрокурор назвала условие, при котором подпишет нардепу уведомление о подозрении

На сегодняшнем заседании Верховной Рады выступила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она заявила, что на сегодняшний день нет достаточных оснований для сообщения о подозрении народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко, который якобы требовал взятку за принятие закона.

"Я могу вас разочаровать. В этом государстве идет несколько дел по многим народным избранникам. И результаты этих расследований мы увидим – мы или придем к законным процессуальным решениям, или не придем … Может сложиться впечатление, что генеральный прокурор пытается кого-то защитить, отбелить – нет, я никого не буду покрывать. Если есть состав преступления и он будет доказан, то конкретный депутат будет привлечен к ответственности. Я могу назвать фамилию – это народный депутат Александр Юрченко, человек с особым процессуальным статусом", – сказала она.

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Венедиктова объяснила, что прежде, чем подписать подозрение в совершении преступления, она должна знать время, место, способ обсуждения депутатом и его помощником получения взятки и дачи указания депутатом своему помощнику на совершение противоправных действий.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста. Можно ли ставить вопрос об обвинении нардепа за установленные выше факты? По моему мнению, без установления факта использования служебного положения для получения взятки, факта получения взятки, сообщить кому-либо (о подозрении) за совершение такого служебного преступления невозможно. А материалы, которые мне на сегодняшний день показаны, не содержат таких сведений", – объяснила генпрокурор.

Она пообещала изучить материалы уголовного производства по данному делу и, если будет достаточно оснований, подпишет уведомление о подозрении.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 сентября на Согласительном совете лидеров фракций ВР прозвучало заявление, что якобы один из депутатов хотел получить взятку за свой закон в 200 тысяч долларов. Позже в Раде сообщили, что якобы НАБУ разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко. В "Слуге народа" заявили, что Юрченко уйдет из фракции из-за ситуации со "взяткой помощника".

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взятка Верховная Рада нардеп подозрение Ирина Венедиктова Александр Юрченко

Источник: Сегодня

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