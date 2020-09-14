В "Слуге народа" заявили, что Юрченко уйдет из фракции из-за ситуации со "взяткой помощника"

Депутат Верховной Рады по 211-му мажоритарному округу Киева и глава подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Александр Юрченко добровольно напишет заявление на выход из фракции "Слуга народа".

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Об этом со ссылкой на лидера фракции СН Давида Арахамию, зампредседателя комитета Верховной Рады по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщает в своем Telegram-канале.

"Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции "Слуга народа" до разрешения ситуации со "взяткой помощника". Но заявления мы ещё не видели", – добавил Качура.

А тем временем УНИАН сообщает, что 14 сентября на согласительном совете зампредседателя фракции "Голос" Ярослав Железняк потребовал вызвать в парламент генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу якобы вымогательства взятки в 200 тысяч долларов одним из нардепов за принятие закона.

"Действительно, вчера услышали ситуацию, как будто один из наших коллег хотел получить взятку за свой закон – 200 тысяч долларов", – сказал Железняк и добавил, что не знает, соответствует ли действительности эта информация.

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Зампредседателя фракции "Голос" не назвал фамилии нардепа депутата и не уточнил, о каком законе идет речь.

Как известно, пишет УНИАН, внефракционный нардеп Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

Напомним, 1 сентября фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов нардепа Гео Лероса.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее было открыто уголовное производство из-за скандала с участием брата главы Офиса президента, одним из фигурантов которого был Гео Лерос. Депутат выложил у себя в Facebook видеозаписи, на которых якобы ведутся переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

В итоге Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению руководителя ОПУ Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

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Также Андрей Ермак прокомментировал скандал с "пленками". По его словам, Гео Лерос лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, однако Ермак пресек эти попытки. Он подчеркнул, что это происходило в Офисе президента и этому есть свидетели.

Видео: president.gov.ua

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