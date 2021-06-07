Зеленский: Закон об олигархах будет вынесен на референдум при одном условии

Глава государства считает, что олигархический закон – это не вопрос референдума, но выбора может не остаться

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Верховная Рада не проголосует за законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

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Об этом он сказал на брифинге в рамках форума "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что если увидит влияние олигархов на парламент Украины в вопросе неголосования или изменения этого законопроекта, оттягивание его принятия, то будет действовать решительно.

"Если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка – это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", – сказал Зеленский.

В то же время президент рассчитывает, что до этого не дойдет и вопрос решит Верховная Рада.

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"Я считаю искренне, что это не вопрос референдума… Референдум – это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали – не просто отдельные партии, а мажоритарщики, все они должны поддержать этот закон", – резюмировал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", министр юстиции Украины Денис Малюська рассказывал, кого могут причислить к олигархам.

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