Українська
$ 27,29
33,06
  1. Новости политики

Зеленский встретится с Байденом в июле

7 июня, 20:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинский президент рассказал, что во время телефонного разговора получил приглашение от главы США посетить Белый дом

Джо Байден и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Джо Байден и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом в июле 2021 года с официальным визитом.

Реклама

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Украинский президент отметил, что на встрече с американским коллегой намерены обсудить стратегическое сотрудничество между странами.

"Спасибо Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", – написал Зеленский.

Телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена прошли за 9 дней до назначенной на 16 июня встречи американского президента с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

В тренде
Режим Лукашенко и санкции против нардепов – какие вопросы обсудят на заседании СНБО
Какие вопросы обсудят на заседании СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Среди прочего Зеленский и Байден обсудили состояние украинско-американских взаимоотношений и президент США заверил украинского коллегу, что продолжит отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Это уже второй телефонный разговор двух лидеров с момента инаугурации Байдена. Первые переговоры состоялись в начале апреля на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Что еще происходило в Украине и мире 7 июня смотрите в новостях "Сегодня".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в
Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в "Нафтогазе" – СМИВласть
Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистами
Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистамиУкраина
Притула уходит из партии
Притула уходит из партии "Голос" и назвал причинуВласть
Удивился несколько раз: Зеленского шокировал отказ от санкций против
Удивился несколько раз: Зеленского шокировал отказ от санкций против "Северного потока – 2"Экономика
"Сейчас нам нужна помощь". Зеленский настаивает на быстром решении вопроса со вступлением в НАТОВласть
"Мощный магнит" для туризма – Зеленский раскрыл масштабные планы на ЧернобыльУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять