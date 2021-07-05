"Это не просто визит к Байдену": Кулеба о поездке Зеленского в США

Зеленский и Байден готовятся к переговорам. Коллаж "Сегодня"

У президента Владимира Зеленского во время визита в США в конце июля будет насыщенная программа, которая не ограничится лишь переговорами с американским лидером Джо Байденом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалам на полях форума "Украина 30" раскрыл подробности.

По его словам, даты пока еще не определены – Киев ждет от Вашингтона конкретные дни. Американская администрация уже активно работает над подготовкой этого визита.

"В центре внимания будет вопрос безопасности – "нормандский формат", Донбасс, Крым… Это будет вопрос американских инвестиций в Украину и развитие торговли между нами. Это будет вопрос реформ в Украине. Это основная повестка дня", – сказал Кулеба.

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Министр отметил, что кроме встреч с руководством США, будет еще много других мероприятий.

"Контакты по линии МВФ, встречи с (украинской) общиной, американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену, это визит в Америку в широком смысле", – подчеркнул глава МИД Украины.

Также он прокомментировал возможность подключения США к "нормандскому формату".

"Мы будем говорить, какой будет оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Или это будет прямое участие в "нормандском формате", или параллельный трек, который будет пересекаться с "нормандским форматом", – добавил Кулеба.

Напомним, недавно сам Зеленский рассказывал, что намерен обсудить с Байденом во время визита в Вашингтон вопрос ПДЧ для вступления Украины в НАТО, вопросы двусторонних отношений, оборонного контракта, "Северного потока", Донбасса и Крыма, безопасности на черноморском и азовском побережьях, вопрос украинского флота. Кроме того, Зеленский в начале июня созвонился с Байденом.

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